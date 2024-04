Stiri pe aceeasi tema

- Pozitia SUA este ca il sustinem pe deplin pe Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO, a declarat ambasadorul SUA la NATO, exprimandu-si in acelasi timp „cel mai mare respect” pentru Klaus Iohannis. „Cred ca sunteti constienti de faptul ca pozitia SUA este ca il sustinem pe deplin pe Mark Rutte…

- Romania se bucura de respect si de influenta in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, iar vocea ei este ascultata, este o voce care conteaza, afirma secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana in cadrul unui scurt videoclip postat marti pe pagina sa de Facebook. Pe 2 aprilie acest an se implinesc…

- "Era de asteptat sa vina presedintele Romaniei in fata cetatenilor si sa spuna ce ganduri are dupa ce-si termina mandatul. Deci n-a fost o surpriza pentru nimeni, banuiesc, anuntul de azi. Mai departe urmeaza negocieri, fiindca acolo nu se voteaza cu majoritate, trebuie un consens si cel putin in acest…

- Candidatura lui Klaus Iohannis la funcția de secretar general al NATO “este candidatura Romaniei”, iar Alianța ar trebui condusa de un lider care sa ințeleaga pericolul de la granița estica, susține rectorul SNSPA, Remus Pricopie. Rectorul SNSPA iși exprima opinia pe acest subiect dupa ce, la data de…

- Europarlamentarul Daniel Buda considera ca, experiența și pregatirea președintelui Klaus Iohannis, insoțite de calitațile sale personale, il fac un candidat potrivit pentru aceasta poziție cruciala.

- Liderul PNL Cluj, Daniel Buda, este de parere ca președintele Klaus Iohannis este un „candidat potrivit” pentru șefia NATO, iar Romania ar putea sa-și asume o responsabilitate mai mare in cadrul Alianței.

- NATO a refuzat sa comenteze informatiile Bloomberg potrivit carora Romania i-ar fi notificat pe aliati ca propune candidatura presedintelui Klaus Iohannis pentru functia de secretar general al NATO. In schimb, intr-un raspuns pentru News.ro, biroul de presa al NATO indruma catre autoritatile romane…

- Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, a transmis un apel catre parlamentarii romani, solicitand constituirea unei comisii speciale care sa analizeze retelele de agenti straini, pe teritoriul Romaniei, care au ca obiectiv destabilizarea tarii si influentarea alegerilor din acest an.