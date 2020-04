Stiri pe aceeasi tema

- Trei ingrijitoare si trei rezidenti de la Caminul de batrani ”Dumbrava minunata” din Brasov sunt internati in spital, fiind confirmati cu coronavirus, un alt rezident, o femeie de 91 de ani confirmata pozitiv la COVID-19, decedand in urma cu doua zile, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de…

- Printr-un ordin semnat de secretarul de stat Raed Arafat, azilul de batrani a fost preluat si va fi administrat de catre Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului din Galati. 37 de persoane din centru, batrani si personal, au fost diagnosticati pana acum cu COVID-19.

- Caminul privat de batrani, devenit focar de COVID-19, a fost preluat in grija statului. „Decizia de a trece caminul in administrarea Direcției Sociale de Protecție a Copilului a fost luata cu toti factorii de decizie din județ. Impreuna am adresat o solicitare comandatului acțiunii, domnului Arafat,…

- Situația de la Galați devine grava dupa ce doua persoane au murit infectate cu noul coronavirus intr-un azil de batrani.Optsprezece persoane de la azilul privat din Galati, in care au murit deja doua persoane, au fost confirmate pana acum cu coronavirus. In cazul altora se asteapta rezultatele…

- Sapte batrani din azilul privat de la Galati in care au murit deja doua persoane ar fi fost confirmati cu infectie cu coronavirus iar alti doi ar prezenta simptome de boala. Centrul de ingrijire persoane varstnice din Galati este deja in carantina

- Batranul din Galati al carui deces a fost raportat duminica de Grupul de Comunicare Strategica se afla intr-un centru privat de ingrijire a persoanelor varstnice. Din acelasi centru mai sunt 4 persoane confirmate cu coronavirus, intre care si femeia al carei deces fusese anuntat sambata, iar apoi…

- Peste 100 de batrani sunt in pericol din cauza COVID -19. Un focar de infecție a aparut intr-un camin din Galați și a imbolnavit mai multe persoane. Instituția privata este in carantina, fiind pazita de jandarmi.Sambata un murit un batran cu infectat cu COVID-19. „Deces 147: barbat, 82 ani…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca doua noi decese. Bilanțul, la nivel național, este, in acest moment, de 148 de victime.Ultimele doua victime infectate cu coronavirus sunt doi batrani: un barbat de 82 ed ani, decedat la un camin de batrani din Galați, și o femeie de 70 de ani,…