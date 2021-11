Stiri pe aceeasi tema

- Pentru susținerea ritmului de vaccinare și atingerea cat mai rapida a indicelui de imunizare necesar limitarii pandemiei Covid-19 și avand in vedere adresabilitatea in creștere, in municipiul Craiova se deschide, sambata, 30 octombrie, un centru de vaccinare in incinta Facultații de Mecanica cu 4 fluxuri…

- Politistii si procurori au descins joi dimineata la un centru de vaccinare din Sectorul 2, ca urmare a suspiciunilor legate de eliberarea unor certificate false de vaccinare anti-COVID, anuntul fiind facut de catre primarul de sector Radu Mihaiu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Sunt vizati…

- „Datoria noastra este sa crestem progresiv capacitatea de vaccinare asa incat in urmatoarele saptamani sa putem atinge rata de 70% persoane vaccinate din populatia adulta. In acest moment, rata de acoperire vaccinala este de 40% la populatia adulta, de peste 18 ani. Pentru ca in aceste zile oamenii…

- Numarul de doze administrate in ultimele 24 de ore este cu 709 mai mic decat in urma cu o zi, cand s-a atins recordul. In privința administrarii primei doze s-a atins insa un nou varf.127.305 persoane au fost vaccinate anti-COVID de ieri pana azi, dintre care 91.665 au primit prima doza - cel mai mare…

- 127.305 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 91.665 au primit prima doza, cel mai mare numar de la debutul campaniei de vaccinare. Numarul de doze administrate in ultimele 24 de ore este cu 709 mai mic decat in urma cu o zi, cand s-a atins recordul. Numarul de persoane…

- Maraton al vaccinarii in Bucuresti FOTO: Catalin Radu. Un maraton al vaccinarii este organizat în toate cele șase sectoare ale capitalei. Centrele sunt deschise non-stop pâna la luni dimineața, iar cei care le trec pragul vor avea la dispoziție toate cele patru tipuri de ser…

- Autoritatile din Bucuresti organizeaza, de vineri pana luni, evenimentul intitulat „Maraton al vaccinarii pentru viata”, in sase centre din Capitala. Oamenii se pot imuniza cu toate cele patru tipuri de vaccin disponibile, transmite CNCAV. Evenimentul incepe vineri la ora 08.00 și și incheie luni dimineața.…

- Primul centru de vaccinare impotriva COVID-19, destinat elevilor și cadrelor didactice, va fi inființat in București, in cadrul Complexului Educațional Laude-Reut, instituție cu tradiție in invațamantul privat din Romania. Demersul, de maxima importanța in contextul pandemic actual, va fi marcat printr-un…