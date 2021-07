Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Ploiești a respins, miercuri, apelul intentat de Matei Strugurel, primul roman condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor, astfel ca decizia de condamnare la un an de inchisoare cu executare data de Judecatoria Buzau ramane definitiva. Magistrații Curții de Apel Ploiești…

- Romania este singura țara din Uniunea Europeana care are doua regiuni, județele Vrancea și Mehediniți, unde in ultimele doua saptamani nu fost raportat oficial niciun caz de COVID, potrivit datelor date publicitații vineri de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). Situația la nivel…

- Judecatoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, susține ca masca de protecție sanitara nu va mai fi obligatorie in sala sa de judecata. „Anunt! Din septembrie in sala mea de judecata masca nu mai e obligatorie! Voi face anuntul la fiecare sedinta de judecata pe care o voi prezida.Cat am condus…

- Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Romania a inregistrat cea mai mica rata de infectare cumulata la 14 zile din intreaga Europa. Totodata, rata de incidența cumulata la 1.000 de locuitori, in funcție de care se stabilesc zonele roșii, galbene și verzi, a ajuns, pentru prima…

- Primul buzoian, de altfel și primul roman, condamnat cu executare intr-un dosar de zadarnicire a combaterii bolilor este tot mai aproape de o condamnare definitiva cu executare. Strugurel Matei a fost citat de Curtea de Apel Ploiești la termenul stabilit pentru 16 iunie prin afișarea inștiințarii la…

- Primul buzoian – de altfel și primul roman – condamnat cu executare intr-un dosar de zadarnicire a combaterii bolilor risca sa ajunga dupa gratii. Dosarul in care acesta a primit un an de inchisoare cu executare a avut joi primul termen la Curtea de Apel Ploiești, insa judecatorii au fost nevoiți sa…

- Potrivit magistratilor, tanarul inculpat nu se afla pentru prima data in atentia magistratilor, el fiind cercetat in mai multe dosare penale pentru savarsirea infractiuni de furt. Pe cand avea 15 ani, inculpatul el a fost condamnat de judecatorii Curtii de Apel Constanta pentru savarsirea infractiunii…

- Curtea de Apel Alba Iulia a condamnat defintiv 21 de persoane constituite intr-una dintre cele mai importante grupari de trafic de droguri din Transilvania, cu acțione in perioada 2016 – 2018, in Sibiu, Alba și Cluj. 11 inculpați au primit in total 44 de ani de inchisoare in regim de detenție, iar…