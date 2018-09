Primul caz de achitare din cauza probelor culese ilegal in baza Protocolului secret dintre SRI și Parchetul General s-a inregistrat la Curtea Militara de Apel, informeaza Profit.ro. Un subofițer de jandarmerie a fost achitat de Curtea Militara de Apel București, care a decis sa anuleze probele obținute de procurori prin interceptari de convorbiri telefonice, cu The post Primul caz de achitare definitiva din cauza probelor culese ilegal in baza Protocolului dintre SRI și Parchetul General appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .