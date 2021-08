Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Fukuoka, in sud-vestul Japoniei a condamnat la moarte, pentru prima oara, pe capul unui clan yakuza, cunoscut pentru brutalitate și pentru actele de violența impotriva civililor, relateaza BBC.

- Novak Djokovic (34 de ani), liderul la zi din circuitul masculin, a luat decizia de a se retrage de la turneul Masters 1000 de la Cincinnati, care incepe saptamana viitoare. Sarbul nu a reușit sa cucereasca vreo medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar la plecarea din Japonia a vorbit despre epuizarea…

- O femela de macac japonez in varsta de 9 ani, denumita Yakei, a produs un fenomen rar in lumea primatelor, devenind liderul unui grup de 677 de exemplare la rezervație naturala din insula Kyushu (Japonia), informeaza The Guardian.

- In centrul orașului Popești-Leordeni, aflat la marginea Bucureștiului, autoritațile au inghesuit 20 de coșuri de gunoi, punand cate doua și in foișoare. In schimb, reporterii Libertatea au constatat ca pe majoritatea trotuarelor coșurile lipsesc cu desavarșire ori apar, rar, la cate un colț de strada.…

- Cautarile au fost reluate luni in orasul de coasta Atami, din centrul Japoniei, dupa o masiva alunecare de noroi survenita sambata, in conditiile in care incertitudinea planeaza inca asupra soartei celor cateva zeci de persoane date disparute, informeaza AFP. Pana in prezent a fost confirmata moartea…

- Statul american Texas a executat miercuri un barbat condamnat pentru o tripla crima deosebit de violenta, fiind primul care a obtinut o amanare din cauza pandemiei, relateaza AFP. John Hummel, in varsta de 45 de ani, a fost executat prin injectie letala in penitenciarul Huntsville si decesul…