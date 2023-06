Stiri pe aceeasi tema

Gala de excelența a județului Dambovița, ediția a II-a, in cadrul Zilelor Județului Dambovița, miercuri, 31 mai 2023, ora 17.00. Organizatorul evenimentului este Consiliul Județean Dambovița. Evenimentul se va desfașura la Cinematograful Independența din Targoviște.

Primaria comunei Niculești a comemorat ostașii cazuți pe campurile de lupta pentru apararea patriei, cu ocazia Zilei Eroilor și Inalțarii Domnului. La momentul Eroilor din comuna, edilul Dorinel Soare alaturi de elevi, profesori, consilieri locali și preoții a participat la slujba religioasa dupa care…

Județul Dambovița este sub atenționari nowcasting COD GALBEN de FURTUNI și GRINDINA, dupa cateva ore de temperaturi ridicate, vor veni vijelii. Potrivit meteorologilor se vor semnala descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste) 15…20 l/mp, intensificari ale…

9 mai, Ziua Europei, in Piața Tricolorului are loc un SINCRON ce va fi susținut de elevi ai școlilor din Targoviște, evenimentul este organizat de Centrul Județean de Cultura Dambovița in cadrul evenimentelor cultural-artistice dedicate Zilei Europei. Așadar, astazi, ora 13:00, președintele CJ Dambovița…

Programul complet al Zilelor județului Dambovița, timp de cinci zile județul este in sarbatoare. Mai jos va prezentam programul complet ce cuprinde activitați culturale, tradiții, activitați sportive și foarte multe concerte.

Chindia Targoviște a obținut victorie cu UTA Arad, 2-1 la Ploiești in etapa a cincea a play-out-ului Superligii! Golurile Chindiei Targoviște au fost marcate de Daniel Popa, in minutele 19 și 63. Nu ratați, FCU Craiova 1948 – Chindia Targoviște, vineri, 28 aprilie, ora 20.30 (etapa a șasea) Hai Chindia!

Se circula pe un sens de mers, dirijat cu semafoare electrice, pe DN 7CC,din cauza alunecarilor de teren din ultima perioada de pe DN7CC – Centura Calimanești, exista pericolul sa cada pietre de dimensiuni mari pe partea carosabila. CNAIR va recomanda sa circulați cu atenție și respectați semnalizarea…

Avertizare meteorologica nowcasting in județul Dambovița , valabila pana la ora 09:00. Județul Dambovita: Crevedia, Tartașești; Se va semnala : local ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m.Atenție! Adaptați viteza la condițiile de drum