Stiri pe aceeasi tema

- Micul oras Codogno, din nordul Italiei, unde sase persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, printre care si un barbat in varsta de 38 de ani aflat la terapie intensiva, a decis vineri inchiderea tuturor locurilor publice, informeaza France Presse. Primarul acestei localitati ce numara circa…

- Trei cetațeni moldoveni se afla la bordul navei de croaziera "Diamond Princess", care este plasata in carantina din cauza coronavirusului, langa Tokyo. Anuntul a fost facut de catre reprezentantii Ministerului de Externe de la Chisinau.

- Sase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat 14 zile in carantina in Japonia, din cauza epidemiei cu noul coronavirus vor fi adusi, azi, in Italia cu un avion militar in care se afla 30 de italieni si alti cetateni europeni. Cei sase sunt doi turisti si patru membri ai echipajului.…

- Doi pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat timp de 14 zile in carantina in portul nipon Yokohama, au murit. Numarul total al cazurilor de imbolnavire la bordul navei a ajuns la 624. Operatiunea de debarcare a pasagerilor continua. In China, numarul cazurilor de imbolnavire…

- Ministrul sanatații din Japonia a confirmat, joi, ca doi pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess au murit din cauza noului tip de coronavirus aparut in China, anunța CNN. Ambii pacienți erau trecuți de 80 de ani, dar deocamdata nu au fost dezvaluite identitațile lor și nici naționalitate. …

- 17 romani sunt in carantina pe o nava de croaziera aflata in largul coastelor Japoniei, potrivit surselor Digi24 . Este vorba despre doi pasageri și 15 membri ai echipajului de pe vasul „Diamond Princess”.

- Pe vasul „Diamond Princess” aflat in carantina in largul coastelor Japoniei sunt și 17 romani.Dintre aceștia, 15 sunt membri ai echipajului, iar doi sunt pasageri. Ei se afla blocați pe nava alaturi de alte aproximativ 3.700 de persoane, dupa ce autoritațile din Japonia au decis sa instituie carantina…

- Doi moldoveni sunt blocați la bordul vasului de croaziera „Diamond Princess”, dupa ce astazi, 5 febriaruie, autoritațile japoneze au anunțat despre plasarea in carantina pentru o perioada de 14 zile a membrilor echipajului și pasagerilor vasului maritim, intrat in portul Yokohama pe data de 3 februarie.