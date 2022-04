Primii pași pentru realizarea unui drum alternativ către Aeroportul Iași Municipalitatea ieșeana a stabilit firma care va proiecta o cale alternativa de acces catre aeroport. In urma licitației, caștigatoare a fost declarata SC Trust AVB SRL Miroslava, valoarea contractului fiind de 49.980 lei, cu TVA. Expertiza tehnica, studiul topografic, studiul geotehnic, studiul de versanți, studiul de coexistența și documentația de avizare a lucrarilor de intervenție trebuie realizate in maxim 3 luni. Noua strada va avea o lungime de 1,4 kilometri și va lega cartierul Tatarași de viitoarea zona cargo de la aerogara, urmand a fi destinata in principal traficului greu. Proiectarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

