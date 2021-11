Luni, 29 noiembrie 2021, in cadrul unei intalniri in sistem online, s-au facut primii pași inspne infrațirea administrativa a Maramureșului cu departamentul Cantal din Franța. Consiliul Județean Maramureș, reprezentant de domnul președinte Ionel Bogdan, a discutat cu omologul sau, domnul Bruno Fabre, președintele Departamentului Cantal, despre demararea cooperarii intre cele doua administrații, obiectivele comune și calendarul infrațirii dintre cele doua regiuni. Departamentul Cantal este localizat in zona central-sudica a Franței, facand parte din regiunea Auvergne-Rhone-Alpes, o regiune ce…