- Managerul ramas fara post al Filarmonicii Banatul obține o noua victorie, categorica, in instanța, impotriva Primariei Timișoara, care l-a lasat fara post. Joi, Curtea de Apel Timisoara a anulat deciziile prin care a ajuns in aceasta poziție. Cele doua decizii contestate au fost, una anulata, cea de…

- Noua organigrama propusa de Primaria Timișoara ramane deocamdata suspendata, iar judecarea legalitații acesteia va avea loc pe contencios administrativ. Instanța a respins recursul facut de municipalitate. La jumatatea lunii august, instanța suspenda aplicarea noii organigrame cu angajați ai Primariei…

- Omul de afaceri timișorean Dan Dinu a anunțat ca a atacat in instanța decizia Primariei Timișoara de a inchide, prin intermediul Direcției Poliției Locale Timișoara și a Serviciului Inspecția Comerciala, a Berariei 700, funcționala in zona omonima din Timișoara. Decizia suspendarii activitații pe durata…

- Un tânar belgian a fost desfigurat în orașul Namur fiindca se întâlnea cu o fata de etnie cecena, tatal baiatului acuzând ca acesta a fost „linșat” de fundamentaliști, relateaza La Libre Belgique.„Au facut un exemplu din fiul meu, vreau ca justiția…

- Primarul Dominic Fritz afirma ca decizia de astazi a Tribunalului Timis nu-l va impiedica sa continue reformele demarate in Primaria Timisoara. Fritz sustine ca se opune reformarii primariei doar un mic grup de fosti sefi din administratia Robu. Tribunalul Timis a decis astazi sa blocheze noua organigrama…

- Magistratii Tribunalului Timis au admis, luni, cererea Sindicatului din Primaria Timisoara de suspendare a noii organigrame a institutiei, care a intrat in vigoare in data de 2 august. Este o prima victorie a sindicalistilor in razboiul cu conducerea Primariei Timisoara, care are insa drept de recurs…

- Tribunalul Timiș a admis, astazi, in parte, o prima acțiune depusa de Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Timisoara și de 18 angajați impotriva noii organigrame care a fost adoptata de Consiliul Local Timișoara la solicitarea primarului Dominic Fritz. Instanța a hotarat ca ”suspenda executarea…

- In plina vara, reprezentanții Primariei Timișoara au cerut debranșarea de la apa și de la curent a doua ștranduri celebre din oraș. Este vorba despre Heaven și Termal, cu care municipalitatea se judeca de cațiva ani buni, pentru ca funcționeaza ilegal pe terenurile PMT. Adica nu mai au contracte de…