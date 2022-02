Stiri pe aceeasi tema

- Primii militari din detașamentul cu care contribuie Franța la Forța de Raspuns a NATO au ajuns, luni seara, in Romania, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, anunța ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Apararii anunta, luni seara, ca primii militari din contributia Frantei la Forta de Raspuns a NATO au ajuns in Romania si vor fi urmati de alti militari si tehnica militara.

- Primii militari din detasamentul cu care contribuie Franta la Forta de Raspuns a NATO au ajuns, luni seara, 28 februarie, in Romania, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta anunta ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. In zilele urmatoare, alti militari si mijloace tehnice…

- Primii militari francezi din cadrul Forței de Raspuns a NATO au sosit luni seara in Romania. Soldații au aterizat la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Zilele urmatoare sunt așteptați alți militari francezi, insoțiți de vehicule blindate. Din imaginile publicate de MApN, tehnica militara franceza…

- Dupa ce vineri Franța a anunțat ca va trimite 500 de militari in Romania din cadrul NATO, in urma invadarii soldaților ruși in Ucraina, acum deja a sosit prima aeronova in țara noastra. Ei au aterizat la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.

- Militarii francezi se pregatesc pentru Romania. MApN anunța ca francezii fac ultimele pregatiri pentru a veni in Romania, sosirea trupelor urmand sa aiba loc zilele urmatoare. „Militarii francezi au inceput pregatirea pentru dislocarea in Romania, dupa activarea Forței de Raspuns a NATO”, au anunțat…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii Naționale, a vorbit joi, intr-o conferința comuna cu ministrul forțelor armate franceze, Florence Parly, despre proiectul pe care Romania il are cu Franța pentru achiziționarea de corvete. „Am discutat in aceasta intalnire și despre proiectele noastre de inzestrare.…

- Ministrul francez al Fortelor Armate, Florence Parly, efectueaza o vizita in Romania, iar joi are intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Potrivit Ambasadei Frantei, ea va fi primita de presedintele Klaus Iohannis, de premierul…