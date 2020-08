Primii concurenți care vor intra în noul sezon al reality show-ului „Ferma” Un nou sezon al reality show-ului Ferma, in curand la PRO TV: mai dur, mai intens, mai incarcat de situații neașteptate care vor testa rezistența celor care au acceptat provocarea! 16 noi concurenți se pregatesc de inceperea filmarilor și de trecerea la o experiența cu multe lipsuri fața de viața lor de zi cu zi. Cine va rezista și va reuși sa caștige premiul cel mare de 50.000 euro, inseamna ca a reușit sa imbine experiențele trecute cu realitatea fermei. Pentru al doilea an la rand, Mihaela Radulescu va fi gazda show-ului și ii va susține pe concurenți in cea mai dificila incercare pe care au… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

