- Doar trei zile au trecut de cand Elena Basescu a dat naștere celui de-al treilea copil al sau. Fiica fostului președinte se simte foarte bine, deși a nascut prin cezariana, iar medicii au hotarat sa este timpul sa mearga acasa.

- Laura Cosoi a facut publice cele mai frumoase fotografii din perioada sarcinii, imagini in care apare in ipostaze pline de tandrețe alaturi de soțul ei. Actrița Laura Cosoi, in varsta de 36 de ani, urmeaza sa devina mamica pentru prima data peste foarte puțin timp. Vedeta va aduce pe lume o fetița,…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 8 luni cu o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Nu imi vine sa cred ca deja sunt in al treilea trimestru de sarcina…

- Cat s-a ingrașat Laura Cosoi pe perioada sarcinii. Actrița a povestit pe blogul personal, cum s-a schimbat viața ei dupa ce a ramas gravida. Vedeta nu a renunțat la sport și este intr-o forma de invidiat. Laura Cosoi, care și-a etalat burtica de gravida la Premiile Gopo , este insarcinata cu primul…

- Delia iși traiește viața ca pe un maraton! Cand nu e pe scena, e la filmari, iar cand incheie filmarile, sigur e la vreun shooting. Chiar și așa, jurata iUmor are timp și de viața personala. Dupa ce s-a scris ca vrea sa devina mamica, vedeta a spus totul despre vizita la clinica de fertilizare.

