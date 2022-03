Primele roșii românești, în supermarketuri. Cu cât este mai mare prețul față de anul trecut Primele roșii romanești au aparut in supermarketuri, la prețuri mai mari cu circa 20% fața de anul trecut, pe fondul scumpirilor din ultima vreme, pornind de la energie, inputuri, caserole sau ladițe. Roșiile provin de la o sera moderna din Constanța, deținuta de familia Ianțoc, unde au fost plantate aproape 10 mii de rasaduri de roșii – cherry, prunișoare și roze. Prima recolta ar fi trebuit sa fie culeasa la inceputul lunii aprilie, dar pentru ca iarna a fost blanda, s-a inceput ceva mai devreme, in urma cu doua saptamani. “Roșiile romanești ajung in hypermarketuri cu un preț mai mare fața de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

