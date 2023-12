Stiri pe aceeasi tema

- In perioada premergatoare Sarbatorilor de iarna, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel national, intensifica controalele oficiale specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Din centralizarea…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor de iarna, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul structurilor de control de la nivel national, intensifica controalele oficiale specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure.Din…

- Recomandari ANSVSA pentru cei care cumpara produse in perioada sarbatorilor. Reguli pentru cei care sacrifica porci in gospodarii Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) transmite recomandari cetatenilor care cumpara produse in perioada sarbatorilor de iarna.…

- Autoritatea Vamala Romana va suplimenta personalul din punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova pentru a fluidiza traficul si a face fata fluxului mai mare de calatori din perioada sarbatorilor de iarna. Autoritatea Vamala Romana va suplimenta personalul din punctele de trecere a frontierei…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat luni ca dupa ce a convocat conducerea ANSVSA si structura din cadrul Ministerului Agriculturii a luat decizia ca in perioada sarbatorilor de iarna atat porcii crescuti in gospodaria taraneasca, cat si in gospodariile populatiei sa poata fi valorizati de…

- Incepand cu data de 25 septembrie, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) prin Direcțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a efectuat prima etapa a controalelor oficiale intensificate pentru verificarea cerințelor privind semințele…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a demarat la nivel national ample controale la procesatori, comercianti si importatori pentru depistarea utilizarii ilegale a substantelor psihoactive, psihotrope si stupefiante in produsele alimentare non-animale, a…

- Minivacanța de Craciun 2023: cate ZILE LIBERE vor avea romanii in perioada sarbatorilor de iarna Zile libere 2023: ultima minivacanța din acest an va fi cea cu ocazia sarbatorilor de iarna. Ziua de Craciun 2023, 25 decembrie, pica lunea, astfel ca perioada in care nu se lucreaza include mai multe zile,…