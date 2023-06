Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii continua contraofensiva și anunța recucerirea mai multor localitati din Donetk și Zaporojie. In schimb, Ministerului Apararii de la Moscova sustine ca armata rusa a respins tentative de incursiuni ucrainene in aceste regiuni. Și forțele ruse continua atacurile, iar un purtator de cuvant al…

- Ucraina susține ca Rusia difuzeaza informații despre o contraofensiva pentru a distrage atenția de la noile pierderi in apropiere de Bakhmut. Viceministrul ucrainean al apararii a afirmat ca informațiile rusești potrivit carora Ucraina a inceput o contraofensiva au scopul de a distrage atenția de la…

- Forțele ucrainene controleaza in continuare marginea de sud-vest a orașului Bakhmut, iar luptele din oraș au scazut, a declarat marți ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, citata de Reuters. Ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat, marți, ca forțele ucrainene…

- Kievul a anunțat ca a respins toate atacurile rușilor, efectuate pe parcursul intregii zile de joi, 18 mai, in și in jurul orașului asediat Bahmut, din estul țarii, și ca a obținut progrese de un kilometru in unele locuri, caștigand timp pentru "anumite acțiuni planificate", informeaza Reuters.Șeful…

- Razboi in Ucraina, ziua 444: Mai multe explozii s-au produs in orașul Lugansk din estul Ucrainei, care este ocupat de forțele ruse și este un centru important pentru așa-numita "operațiune militara speciala" a Moscovei.

- Forțele ruse folosesc noi tactici pentru a complica capacitatea apararii aeriene ucrainene de a detecta rachete rusești. Forțele ruse au efectuat patru lovituri cu rachete Kalibr asupra orașului Mykolaiv pe 27 aprilie, iar surse ucrainene au raportat ca forțele ruse au direcționat rachetele folosind…

- Ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a afirmat, marti, la televiziunea nationala, ca ”este prematur” sa se traga concluzii cu privire la dinamica luptelor din Bahmut, deoarece luptele pentru controlul orasului din estul tarii sunt inca in toi, transmite CNN, citat de news.ro.Fortele…