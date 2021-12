Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a impușcat grav trei persoane in Tarragona, un orașel aproape de Barcelona. Romanul era un fost angajat al unei firme de securitate și acum cateva luni a fost dat afara. De atunci, barbatul a amenințat ca ii va impușca pe foștii angajatori. Victimele impușcaturii sunt un barbat, care se afla…

- Coreea de Sud va lansa in curand un proiect pilot prin care inteligenta artificiala, recunoasterea faciala si mii de camere de supraveghere CCTV vor fi folosite pentru urmarirea deplasarilor persoanelor infectate cu coronavirus, in pofida ingrijorarilor legate de incalcarea dreptului la viata privata,…

- Israelul va interzice intrarea in țara a tuturor strainilor, devenind astfel primul stat care iși va inchide complet granițele ca raspuns la apariția noii de coronavirus, Omicron, potențial mai contagioasa, relateaza Reuters, potrivit Agerpres . Totodata, autoritațile israeliene au anunțat sambata ca…

- Un nou incendiu a izbucnit la primele ore ale dimineții la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești pe secția unde erau internați mai mulți pacienți cu Covid-19. In urma flacarilor mistuitoare, doi barbați cu varsta de 74, respectiv 75 de ani, au decedat. Pompierii au activat imediat Planul Roșu de…

- Numarul opțiunilor la automobilele moderne a ajuns la niveluri nemaivazute. Și nu toate sunt folositoare sau necesare. Unele pot fi deranjante pentru ca sunt chiar sâcâitoare. Iar altele pot parea folositoare, dar își dezvaluie repde inutilitatea. Jalopnik și-a întrebat cititorii…