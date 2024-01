Primele măsuri pentru fermieri și transportatori. Anunțul premierului Marcel Ciolacu a anunțat, inainte de ședința de Guvern, un prim pachet de masuri pentru fermieri și transportatori. ”Așa cum am promis, aprobam astazi un prim pachet de masuri convenite impreuna cu fermierii și transportatorii. Am discutat și cu micii fermieri și transportatori aflați in strada, și cu marile asociații de profil. Este clar din punctul meu de vedere ca protestele au fost indreptațite! Iar deciziile pe care le adoptam confirma ca mare parte din cerințele lor sunt absolut legitime. Am promis ca vom rezolva aceste probleme, atat eu, cat și acest Guvern ne ținem de cuvant. Astfel, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca vor fi adoptate o serie de masuri care sa vina in sprijinul fermierilor. Printre acestea se numara acordarea unui sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal sau extinderea exceptiilor de la inmatriculare…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern se va acorda un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru a compensa pierderile suferite din cauza razboiului din Ucraina . ”Acordam un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din…

- ”Asa cum am promis, aprobam astazi un prim pachet de masuri convenite impreuna cu fermierii si transportatorii. Am discutat si cu micii fermieri si transportatori aflati in strada, si cu marile asociatii de profil. Este clar ca protestele au fost indreptatite! Iar deciziile pe care le adoptam confirma…

- Și astazi se anunța o zi fierbinte pentru cei care se vor afla in punctele de trecere de frontiera cu Ucraina pentru ca in punctul de frontiera Halmeu-Diakovo - cel de-al treilea punct de frontiera care pana acum nu a fost blocat - protestatarii au anunțat ca o vor face. Intenția este de a ingreuna…

- „O sa avem o intalnire in care o sa ne consultam, pentru ca o mare parte dintre solicitarile noastre au fost agreate de ministru. Probabil ca vom decide sa suspendam orice initiativa de a efectua proteste pana la ajungerea unui termen. La momentul in care se vor indeplini sau nu se vor indeplini, vom…

- Premierul a fost intrebat la Caransebes ce se intampla cu schema de compensare si plafonare a preturilor la energie. „Continua. (..) Noi am termina sedinta de Guvern pe la 12 noaptea (..) azi-noapte am facut modificarile astfel incat si la Ministerul Energiei si la MInisterul Muncii, sa fie prins in…

- Premierul a fost intrebat la Caransebes ce se intampla cu schema de compensare si plafonare a preturilor la energie. „Continua. (..) Noi am termina sedinta de Guvern pe la 12 noaptea (..) azi-noapte am facut modificarile astfel incat si la Ministerul Energiei si la MInisterul Muncii, sa fie prins in…

- ”Toate ministerele trebuie sa vina, pana pe 31 decembrie, cu reorganizarea ministerelor. Sunt ferm convins ca vom avea și 2 ședințe de Guvern pe saptamana. Vorbeam ieri cu domnul Grindeanu și are 53 de Autoritați in subordine. Ministerul Mediului are zeci de Autoritați. Fiecare minister va veni, in…