- Prim-ministrul Viorica Dancila isi incepe vineri vizita la Vatican, cu o intalnire cu Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Sefa Executivului va fi primita in audienta de Papa Francisc, vineri dimineata, la Palatul Apostolic din Vatican. Ulterior,…

- Cavalerii de Malta, membri ai unui ordin catolic vechi de aproape 1.000 de ani - care a intrat anul trecut intr-un conflict deschis cu papa Francisc - s-au reunit miercuri pentru a-si alege un nou lider.

- Papa Francisc afirma ca Iadul nu exista. Cel putin asta reiese dintr-un interviu acordat cotidianul italian La Repubblica in ajunul sarbatorilor pascale catolice. Sufletele celor care nu se caiesc dispar, ar fi declarat Suveranul Pontif.

- ”Așa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata pana la sfarșitul acestui an. Va fi lasata in dezbatere publica pentru ca toți cei care vor sa aduca imbunatațiri sa poata s-o faca. Ceea ce pot sa spun este ca ne vom incadra in programul de guvernare, ca nu va scadea nicio…