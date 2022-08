Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi (n.r. vineri), exista un far pe Marea Neagra. Farul sperantei. Farul posibilitatii. Farul linistii intr-o lume care are nevoie de ea mai mult ca niciodata”, a afirmat seful ONU. ”Promovarea bunastarii umanitatii a fost forta motrice a acestor negocieri. Intrebarea nu a fost ce este bine pentru…

- Reuniunea ar putea contribui la incheierea unui acord ce va permite exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, o veste buna pentru Kiev, dar și pentru țarile care travereseaza o criza alimentara, scrie Associated Press . Vladimir Putin merge marți in Iran intr-o vizita menita sa aprofundeze legaturile…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, sperca ca Europa sa iasa din perioada critica prin care trece cat mai curand posibil in privința crizei migranților din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Avertisment de la Washington pentru actuala putere de la Ankara. In contextul in care liderul turc Recep Tayyip Erdogan a discutat telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, inclusiv despre operațiunea militara planificata a Ankarei de-a lungul graniței cu Siria – VEZI DETALII AICI, s-a aflat mesajul…

- Rusia este pregatita sa colaboreze cu Turcia pentru libera circulatie a marfurilor in Marea Neagra, inclusiv a cerealelor provenite din Ucraina, i-a spus, luni, presedintele rus Vladimir Putin omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, intr-o discuție telefonica. Putin ''a subliniat ca partea rusa este…

- Recep Tayyip Erdogan i-a propus omologului sau rus, Vladimir Putin, gazduirea, sub egida ONU, a negocierilor intre Rusia si Ucraina, iar liderul de la Kremlin a semnalat ca vrea, in anumite conditii, facilitarea transporturilor de cereale, inclusiv prin porturile ucrainene, noteaza mediafax.…

