- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat,

- In aceasta seara, Curtea de Apel București a decis ca Andrew și Tristan Tate sa fie eliberați din arestul preventiv. Imediat dupa ce s-a aflat ca masura a fost inlocuita cu arestul la domiciliu, a ajuns și avocatul celor doi, care a facut cateva precizari.

- Fratii Tristan si Andrew Tate vor fi eliberati arestul preventiv, in urma unei decizii luate, vineri seara, de Curtea de Apel Bucuresti. Instanta a decis ca ei sa ramana in arest la domiciliu.Frații Andrew și Tristan Tate au petrecut 90 de zile in arest sub acuzația de proxenetism și trafic de persoane.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, ca fratii Andrew si Tristan Tate - cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol - sa ramana in arest preventiv.

- Avocații lui Andrew și Tristan Tate au oferit primele declarații dupa ce frații au ramas in arest preventiv. Mai mulți avocați ai milionarilor au vorbit despre ce se intampla, iar unul dintre ei a spus ca infracțiunea se afla doar in imaginația procurorilor. Iata ce dezvaluiri au facut aceștia!

- Andrew și Tristan Tate au fost aduși, luni dimineața, din nou in fața judecatorilor Curții de Apel București. Un scenariu favorabil ar fi ca masura arestului preventiv sa fie ridicata și acei doi frați sa primeasca o pedeapsa mai blanda, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar.La polul…