Au aparut primele imagini cu o gaura de cel puțin 50 de metri in conducta Nord Stream, dupa exploziile puternice cauzate de presupuse acte de sabotaj. Poliția daneza a declarat ca inspecțiile efectuate la conductele 1 și 2 din zona economica daneza a Marii Baltice au confirmat ca daunele au fost „cauzate de explozii puternice”, scrie The Moscow Times. In imaginile publicate de ziarul suedez Expressen, poate fi observata o ruptura masiva in conducta Nord Stream 1, la 80 de metri adancime, pe fundul Marii Baltice. „Doar o forța extrema poate indoi metalul atat de gros in modul in care vedem noi”,…