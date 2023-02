Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane au fost ucise și mii de persoane au fost ranite luni (6 februarie), dupa ce un cutremur major cu magnitudinea 7,8 a lovit centrul Turciei și nord-vestul Siriei, prabușind cladiri. Imagini filmate cu drona au aratat salvatorii din orașul Adana cautand printre daramaturile unei cladiri…

- „In aceasta dimineața, Romania a raspuns solicitarilor venite prin mecanismul de protecție civila european, fiind practic printre primele state care și-a oferit ajutorul. Așa cum știți, Romania a trimis deja catre Turcia primii 60 de salvatori, 52 de colegi de la ISU, patru medici și asistente de la…

- Apar mai multe imagini cu clipele in care Turcia a fost cutremurata a doua oara. Luni, 6 februarie, la ora pranzului, a urmat cea mai mare mișcare seismica, la peste 10 ore de la seismul din zorii zilei.O scena terifianta a avut loc in marele oraș Matalya din Anatolia, unde mai multe echipe de salvare…

- Accident cumplit in Turcia. Un șofer al unui autobuz a pierdut controlul volanului și a ajuns intr-un lac. Patru persoane au fost ranite in urma accidentului și au fost transportate la spital.Autobuzul, care trebuia sa urce pe un feribot, a cazut in lacul din zona debarcaderului.Pasagerii din autobuz…

- APEL… O femeie din Braila isi cauta fratele de pe tata in municipiul Vaslui. Se numeste Georgiana Olaru si nu mai stie nimic de el de foarte multi ani. Potrivit acesteia, barbatul se numeste Emanuel Olaru si ar fi locuit mult timp la parterul unui bloc din zona Traian. Anuntul femeii a fost publicat…

- La 4 zile de la accidentul din Alba, in care 4 tineri au fost raniți, au aparut și primele imagini surprinse de martori. In filmarea realizata pana sa ajunga echipele de salvare se vad victimele, dar și ce a mai ramas din mașina grav avariata. Din cauza vitezei, BMW-ul a ajuns pe acoperișul unei case,…

- NASA a publicat primele imagini spectaculoase realizate de camerele de la bordul capsulei Orion, in drumul acesteia spre Luna. In imagini se vede Pamantul, de la o distanța de aproape 100.000 de kilometri, transmite digi24.ro .

