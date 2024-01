Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, vineri, ca au fost semnate primele doua contracte cu finantare din Fondul pentru Modernizare pentru institutii publice, fiind vizate doua investitii – in valoare de peste 4,2 milioane de lei - in judetul Bihor. Ministrul anunta ca s-au depus in total peste…

- Ministerul Energiei anunta ca, dupa finalizarea apelului destinat autoritatilor locale, Ministerul Energiei continua demersul strategic pentru stimularea investitiilor in energie verde, adresandu-se, complementar, mediului privat, prin lansarea a doua apeluri de proiecte competitive, cu finantare din…

- ”Ultima zi de lucru din 2023. Va anunt finalizarea a doua mari apeluri de investitii din PNRR: productie de energie regenerabila (solar, eolian) si productie hidrogen. Prin primul apel, am finantat proiecte in valoare totala de peste 8 miliarde lei, cu o putere instalata de peste 1700MW. Mai mult decat…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a finalizat, miercuri, plata sumei de 1.025.414.431 euro catre Romania, suma reprezentand valoarea totala a proiectelor aprobate spre finantare prin Fondul pentru Modernizare, in sesiunea de toamna a Comitetului pentru Investitii.Platile au fost efectuate in baza…

- Ministerul Energiei a deschis ieri apelul de proiecte care vizeaza dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, la nivel comunitatilor locale, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al institutiei, apelul de proiecte este necompetitiv,…

- Instituțiile publice au aratat un interes maxim pentru investițiile in producția de energie verde, astfel ca in primele 8 ore de la lansarea apelului s-au depus 700 de cereri, potrivit Ministerului Energiei.Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a anunțat miercuri ca, inca din prima zi de depunere…

- Miercuri, se deschide la Ministerul Energiei apelul de proiecte care vizeaza dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, la nivelul comunitatilor locale. Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continua pana la data de 6 martie…

- Ministerul Energiei, condus de liberalul Sebastian Burduja, aloca fonduri pentru producatorii agricoli și companiile din industria alimentara care vor sa produca electricitate din surse regenerabile, pentru consum propriu. Cei interesați sa acceseze banii din aceasta schema de ajutor de stat pot depune…