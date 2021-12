Stiri pe aceeasi tema

- In vederea pregatirilor pentru valul 5 al pandemiei, ministrul Sanatații a avut astazi o intalnire cu reprezentanții companiei Pfizer pentru a identifica soluții in vederea asigurarii cat mai rapide a tratamentului pentru pacienții romani.Paxlovid este un antiviral cu administrare orala, aflat in procedura…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, face demersuri pentru a aduce in Romania pilula anticovid Paxlovid, avand in acest sens o intalnire cu reprezentantii Pfizer. Paxlovid este un antiviral cu administrare orala, aflat in procedura de autorizare la Agentia Europeana a Medicamentului. Tratamentul…

- Ministerul Sanatații anunța ca a inceput demersurile pentru a aduce in Romania Paxlovid, primul antiviral impotriva COVID-19, produs de Pfizer și aprobat ieri de FDA (Agenția pentru Medicamente din Statele Unite). In vederea pregatirilor pentru valul 5 al pandemiei, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila,…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat vineri ca a aprobat pentru utilizarea in caz de urgența in Uniunea Europeana a pilulei anti-COVID produsa de Merck, Molnupiravir, care nu are inca autorizare completa de punere pe piața. „Medicamentul care nu este la acest moment autorizat in UE poate…

- Gheorghița: In jurul datei de 25 noiembrie, Agenția Europeana a Medicamentului va autoriza vaccinarea copiilor de 5-11 ani. „Incep prin a aduce cateva detalii despre vaccinarea grupei de varsta 5-11 ani. Am spus saptamana trecuta sa se așteapta autorizarea din partea Agenției Europene a Medicamentului…

- Oficiali din Ministerul israelian al Sanatatii estimeaza ca țara va incepe la jumatatea lunii noiembrie sa ii imunizeze impotriva COVID pe copiii cu varste intre 5 si 11 ani, dupa ce vaccinul de la Pfizer va obtine o autorizatie mai larga din partea autoritaților de reglementare din SUA, relateaza Hotnews.…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 in unele tari este „imorala și nedreapta” in conditiile in care Africa are o rata foarte scazuta de vaccinare și nu face progrese, a acuzat marți directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care…

- Autoritațile din Hong Kong, Marea Britanie, Norvegia și din alte țari recomanda, mai nou, o doza unica de vaccin Pfizer/BioNTech pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. Sigur ca asta inseamna doar protecție parțiala impotriva virusului, dar sunt evitate, astfel, potențialele reacții adverse mai serioase…