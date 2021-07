Stiri pe aceeasi tema

- Decizie la 180 de grade in scandalul recent dintre Oana Mizil si Marian Vanghelie. Nepoata fostului demnitar comunist, Paul Niculescu Mizil, a decis sa renunte la ordinul de restrictie impotriva lui Marian Vanghelie.

- Oana Mizil a ajuns la spital, dupa ce a fost agresata de Marian Vanghelie. In plus, pe numele fostului primar a fost emis și un ordin de protecție provizoriu. Ce a descoperit Marian Vanghelie in telefonul Oanei Mizil. E motivul pentru care a batut-o Acum s-a aflat motivul pentru care Marian Vanghelie…

- Oana Mizil a renunțat, marți, la ordinul provizoriu de protecție, valabil pe o perioada de cinci zile, impotriva iubitului ei, Marian Vanghelie, potrivit Antena 3. Cei doi urmau sa fie audiați, in cursul zilei de marți, de catre polițiști care il cerceteaza pe fostul primar al sectorului 5, pentru violența…

- Oana Mizil a renunțat la ordinul provizoriu de protecție, valabil pe o perioada de cinci zile, impotriva iubitului ei, Marian Vanghelie, potrivit Antena 3. Cei doi urmau sa fie audiați, in cursul zilei de marți, de catre polițiști, dar Marian Vanghelie declara, inca de luni ca nu s-a intamplat…

- Romania trece in aceste zile de la un scandal la altul. Bucureștiul se confrunta cu scandalul gunoaielor in Sectorul 1. Acum mondenul romanesc are partea lui de scandal. Informația acestei zile este cearta și, posibil violențele, dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie. Oana Mizil a ajuns sambata noaptea…

- Avem prima reacție a lui Marian Vanghelie cu privire la incidentul ce a avut loc in urma cu doar cateva zile, atunci cand acesta ar fi batut-o pe Oana Mizil, soția sa. Ce spune fostul primar despre situația de fața.

- Oana Mizil il acuza pe Marian Vanghelie ca ar fi agresat-o fizic. Iubita fostului primar al Sectorului 5 s-ar fi prezentat in toiul noptii la unitatea de primiri urgente a unui spital, iar la internare a afirmat ca a fost agresata fizic de concubinul ei.

