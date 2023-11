Stiri pe aceeasi tema

- Influencerul Dorian Popa, care are peste 2 milioane de abonați la canalul sau de Youtube, a avut prima reacție publica, dupa ce a fost depistat sub influența canabisului in timp ce conducea o mașina de lux.

- Un barbat de 37 de ani a fost prins la volan de politistii din Brasov, desi nu avea dreptul de a conduce si a fost testat pozitiv la substante interzise. De asemenea, in masina s-au gasit substante care cel mai probabil sunt droguri.

- Veste șoc din showbiz-ul romanesc. Dorian Popa, prins drogat la volan. Ce substante ar fi consumat artistul, detaliul care i-a uimit pe politisti. Dorian Popa a fost prins drogat la volan. Ce substante ar fi consumat cantarețul Dorian Popa a fost prins drogat la volan in timp ce se deplasa prin Domnești.…

- Chef Foa reacționeaza dupa ce a fost prins drogat la volan. Acesta le-a transmis fanilor sai un mesaj in care se scuza și recunoaște ca a greșit.„Dragii mei, voi ma știți bine.Intotdeauna mi-am dorit perfecțiunea intr-un singur loc: in bucatarie. In rest, n-am avut niciodata pretenția la așa ceva.…

- Chef Foa, prima reacție dupa ce a fost prins drogat la volan: „Am dus distracția prea departe. Am greșit” Continue reading Chef Foa, prima reacție dupa ce a fost prins drogat la volan: „Am dus distracția prea departe. Am greșit” at Tabu.

- Chef Foa a ajuns in atenția publicului dupa ce a fost prins drogat la volan! Florin Scripca, așa cum il știu apropiații, a consumat cocaina și canabis, conform rezultatelor testelor efectuate de Poliția Romana. La o zi distanța de la evenimentul care l-a pus intr-o lumina proasta, Chef Foa a revenit…

- Sorinel Copilul de Aur, al carui nume real este Sorin Cristian Alecu, are probleme cu legea. Acesta ar fi fost surprins de oamenii legii in timp ce conducea sub influența substanțelor interzice.

- Nicolae Guța a facut declarații controversate dupa ce fiul lui, Nicu Guța, ar fi fost prins la volan, sub influența substanțelor interzise. Prin intermediul unei intervenții telefonice la Antena Stars, in emisiunea Star Magazin, prezentata de Madalina Balan, manelistul a vorbit despre acest incident.