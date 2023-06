Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis azi, 21 iunie 2023, achitarea definitiva a lui Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, condamnat definitiv la 4 ani inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, in doasrul Colectiv Decizia de achitare…

- Prefectul Capitalei, Diana Anca Artene, afirma ca, dupa comunicarea oficiala a dispozitivului sentinței in cazul lui Cristian Popescu Piedone, va emite ordinul de repunere a acestuia in funcția de primar al Sectorului 5.„Referitor la decizia luata astazi de Inalta Curte de Casație și Justiție, in…

