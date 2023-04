Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul Benny Adegbuyi a fost implicat intr-un grav accident rutier pe autostrada A 2, in urma cu puțin timp. Surse din cadrul politiei au declarat acest aspect pentru News.ro. Sportivul de performanța se indrepta spre Tuzla, pentru a participa la un eveniment. Care este starea de sanatate a luptatorului…

- Emi de la „Noaptea Tarziu” a fost implicat, de curand, intr-un accident rutier. Artistul a povestit, in exclusivitate pentru Antena Stars, care au fost urmarile incidentului și cum a facut el pace cu șoferul vinovat. In mașina se afla și soția acestuia.

- Informația momentului din showbizul romanesc! Cantarețul Lino Golden, implicat intr-un accident rutier grav care s-a produs in București, joi, 16 februarie. Autoturismul in care se afla tanarul in varsta de 25 de ani a fost lovit din plin de un tramvai. Primele informații despre starea in care se afla…

- Dupa ce a fost implicat din nou intr-un accident rutier, Selly a facut declarați despre ce s-a petrecut de fapt. Vloggerul a fost filmat la locul accidentului de un internaut care a postat totul pe o rețea de socializare.

- Un accident rutier a avut loc pe varianta Ovidiu dincolo de Academia Hagi.In accident a fost implicat un microbuz si un autoturism.Intervine Detasamentul PALAS si mai multe ambulante si masini de descarcerare Smurd b si Detasamentul Port cu ATPVM. ...