- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rebecca Onoriu a oferit primele declarații despre divorțul pilotului de Isabela. Ce a marturisit matușa acestuia despre scandalul momentului și cum ii sare in aparare. Ce a dezaluit despre actuala lui soție.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dinu Maxer a oferit primele declarații dupa ce a suferit o operație estetica. La ce intervenție a apelat, dar și de ce. Cum se simte in prezent și cum s-a hotarat sa faca acest pas. Soția lui, Deea, i-a fost alaturi și l-a susținut ca de fiecare data.

- Lino Golden este mai indragostit ca niciodata. Artistul a facut primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce s-a mutat cu noua sa iubita. Cei doi petrec, acum, foarte mult timp impreuna. Cum se ințeleg cei doi, dar și ce ganduri de viitor au.

- Lena Miclauș a facut primele declarații, dupa ce soțul ei ar fi fost suspectat de braconaj. In exclusivitate, pentru Antena Stars, artista a recunoscut ca s-au facut precheziții la ei acasa, dar susține ca partenerul ei de viața a fost prins la mijloc, in timp ce autoritațile au organizat un flagrant.

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- Cristina Balan radiaza de fericire, asta pentru ca celebra cantareața va deveni mama pentru a treia oara. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare, iar vedeta a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre tot parcursul sarcinii, dar și cum se simte. Iata ce nume special…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au format o echipa la „America Express”, show ce se va difuza in curand la Antena 1. Filmarile s-au incheiat recent, iar fosta soție a lui George Burcea a facut primele declarații despre experiența traita. „A fost foarte greu, dar emisiunea este oricum foarte grea.…

- Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre nunta cu logodnicul ei și dorința lor de a avea copii impreuna. Cantareața a decis ca vrea sa aiba gemeni cu Yosif Eudor Mohaci, așa cum iși dorește și fiica ei.