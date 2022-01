Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi iși sarbatorește azi ziua de naștere cum nu se putea ma bine. Vedeta a implinit 40 de ani pe taramuri exotice, in Thailanda, alaturi de soț, cele doua fetițe, dar și cea care se afla pe drum. Extrem de recunoascatoare pentru tot ceea ce are, actrița a transmis un mesaj emoționant pe contul…

- Viviana Sposub a anunțat ca este gravida. Participanta la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities” a facut marele anunț in cadrul unui dialog cu Ilinca Vandici. Iubita lui George Burcea a raspuns categoric si n-a lasat loc de interpretari, primind si felicitarile celor aflati in platou. „Ești insarcinata?”,…

- Viviana Sposub și George Burcea traiesc o frumoasa frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp! Recent, acotrul a postat o fotografie compromițatoare care dadea de ințeles tuturor ca așteapta un copil. Ei bine, dupa ce fanii au fost luați prins surprindere și s-au starnit numeroase controverse, George…

- Haziran și Luis Gabriel au spus adevarul in legatura cu posibila sarcina a blondinei, in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Admiratorii cuplului și-au pus semne de intrebar, dupa ce au vazut un detaliu greu de neobservat in ultimul videoclip postat de cei doi. Se pare ca in imaginile postate pe YouTube,…