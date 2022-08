Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care trei romani, au murit in dimineata de sambata pe o sosea din Bulgaria, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a lovit o masina cu numere de Olanda parcata pe banda de urgenta. Alte noua persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava.

- UPDATE – Patru romani au murit in urma accidentului rutier petrecut azi-noapte in Bulgaria, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. In autocar se aflau 25 de pasageri, dintre care sapte cetateni turci, iar restul romani. Conform datelor preliminare, noua pasageri au fost raniti si sunt internati…

- UPDATE – Autoritatile romane au trimis un elicopter in Bulgaria, pentru a evalua starea ranitilor in urma accidentului de autocar de azi-noapte. Aparatul de zbor are la bord si un medic pentru a evalua posibilitatea aducerii unora din victime in Romania. Dupa cum i-a declarat reporterului RRA, Daniela…

- In dimineața zilei de miercuri, 27 iulie, un tanar in varsta de 33 de ani care se afla la volanul unui autocamion a decedat intr-un accident cumplit, produs pe traseul Șumen – Karnobat, regiunea Burgas, Bulgaria. Presa din Bulgaria scrie ca doua camioane s-au ciocnit frontal, dupa care au luat foc.…

- Un accident rutier cu implicarea unui autocar inmatriculat in Republica Moldova s-a produs pe traseul Șumen – Karnobat, regiunea Burgas, Bulgaria. Anunțul a fost facut de ministerul Afacerilor Externe de la noi. Ambasada Republicii Moldova la Sofia s-a autosesizat și a solicitat informații de la Direcția…

- Trei barje sarbesti incarcate cu cate 1/200 de tone de carbune fiecare sunt blocate de mai bine de doua saptamani in zona localitatii Zimnicea, din cauza scaderii nivelului fluviului, iar in contextul temperaturilor mari carbunele se autoaprinde si arde mocnit, fara flacara. Autoritatile romane fac…

- Serviciile esentiale, inclusiv hotelurile, supermarketurile si farmaciile, vor ramane totusi deschise, au declarat oficialii orasului, in cadrul unei conferinte de presa sambata. Macao a raportat sambata 71 de noi cazuri de COVID, ducand totalul la 1.374 de la jumatatea lunii iunie. Peste 17.000 de…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul Gala Bute, ca se pare ca nu exista justitie pentru ea in Romania sau Bulgaria.Udrea le a mai spus jurnalistilor, pe holurile…