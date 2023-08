Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Chitara "Harmonia Cordis" continua joi, 10 august, cu o noua serie de cursuri individuale de maiestrie gazduite de Universitatea de Arte incepand cu ora 10.00. De la aceeași ora, dar la Liceul de Arte, este programat Concursul Internațional de Chitara Harmonia Cordis: Categoria…

- Festivalul Internațional de Chitara "Harmonia Cordis" a programat miercuri, 9 august, primele cursuri individuale de maiestrie, gazduite și in acest an de Universitatea de Arte din Targu Mureș, incepand cu ora 10.00. Universitatea de Arte a gazduit și o inedita expoziție de chitare clasice de concert…

- Inotatorul roman David Popovici s-a clasat pe cea de-a 6-a poziție in finala probei de 100 metri liber, din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Fukuoka, din Japonia. Povovici, care deținea titlul mondial al probei, a fost cronometrat cu timpul de 47 secunde și 83 sutimi. Medalia de aur a fost…

- Inotatorul roman David Popovici a caștigat, duminica, finala de 200 m liber la competiția Sette Colli Trophy, anunța Federația Romana de Natație pe pagina de Facebook. „David Popovici și-a incheiat evoluțiile la ediția a 59-a a Sette Colli Trophy in stil de mare campion. In aceasta seara, la Roma, inotatorul…

- In perioada 7-9 iulie, la Washington, D.C. va avea loc evenimentul „Weekend romanesc la The Wharf”. Se anunța distracție mare, iar principalul argument este reprezentat de prezența Ansamblului Folcloric Național Transilvania, care va concerta in toate cele trei zile ale festivalului: Vineri, 7 iulie,…

- Primele 25 de firme mureșene dupa valoarea profitului au realizat anul trecut un profit total de 154 de milioane de lei. In Top 3 se afla doua firme din domeniul medical – farmaceutic și una din domeniul energetic. Sunt și firme care realizeaza profituri substanțiale cu angajați puțini sau fara angajați…

- O stire de prin septembrie 2022, nebagata in seama de marea majoritate a lumii m-a determinat sa fac o vizita la inceputul lunii aprile 2023 pe meleagurile de bastina a lui Chris, prieten drag stabilit acum cativa ani in Targu Mures care totusi ne-a parasit mult prea devreme inaltandu-se la ceruri inainte…

- Vineri, 9 iunie 2023, incepe a 22-a ediție Transilvania International Film Festival – TIFF la Cluj, care va avea loc pana pe 18 iunie. Organizatorii promit proiecții in aer liber in 5 spații din oraș – cel mai mare ecran din festival fiind in Piața Unirii, premiere absolute & zeci de producții in cinematografele…