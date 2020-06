Stiri pe aceeasi tema

- Sarbii merg la urne duminica pentru a alege un nou parlament, la primele alegeri nationale din Europa, dupa ce masurile de distantare sociala impuse de criza coronavirusului au intrat in vigoare. Sectiile de...

- Sarbii voteaza, duminica, pentru legislativele care ar trebui sa consolideze puterea partidului presedintelui Aleksandar Vucic, care a iesit mai puternic ca niciodata din criza coronavirusului in timp ce principalele partide de opozitie boicoteaza scrutinul, scrie AFP.

- Duminica au loc alegeri parlamentare in Serbia. Cei 5,5 milioane de sarbi cu drept de vot sunt convocati la urne in primele alegeri nationale din Europa de la instituirea masurilor restrictive din cauza epidemiei de COVID-19. Conservatorii de la putere sunt au prima sansa pentru a castiga o majoritate…

- Cei 5,5 milioane de sarbi cu drept de vot sunt convocati duminica la urne pentru a-si alege noul parlament in primele alegeri nationale in Europa de la instituirea masurilor restrictive din cauza epidemiei de COVID-19 in urma cu aproximativ trei luni, conservatorii de la putere fiind creditati cu…

- Cei 5,5 milioane de sarbi cu drept de vot sunt convocati duminica la urne pentru a-si alege noul parlament in primele alegeri nationale in Europa de la instituirea masurilor restrictive din cauza epidemiei de COVID-19 in urma cu aproximativ trei luni, conservatorii de la putere fiind creditati cu prima…

- Serbia va organiza duminica primele alegeri naționale din Europa de la introducerea carantinei pe continent in urma cu 3 luni, urmand ca alegatorii sa primeasca maști de protecție la secțiile de votare, relateaza Reuters . Sondajele arata ca partidul de guvernamant al președintelui Aleksandar Vucic,…

- Compania germana Biontech realizeaza in prezent studiile clinice pe voluntari umani, in Germania si Statele Unite. Acestea doresc sa stabileasca siguranta, eficacitatea si dozajul optim pentru patru vaccinuri potentiale dezvoltate impotriva SARS-Cov 2, a declarat directorul executiv al companiei germane,…

- Au inceput primele teste clinice din Europa pe oameni pentru obținerea unui vaccin impotriva Covid+19. Totul se desfașoara la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Doi voluntari au fost injectați. Subiectul a fost prezentat de BBC.