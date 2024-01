Stiri pe aceeasi tema

- Coasta de Fildeș a pierdut cu Guineea Ecuatoriala, scor 0-4, in grupele Cupei Africii pe Națiuni. Gazde și printre favoriții turneului, ivorienii risca acum eliminarea inca din faza grupelor. Lotul Coastei de Fildeș prezent la Cupa Africii e evaluat la 334 de milioane de euro pe Transfermarkt, in timp…

- Cupa Africii pe Națiuni, competiție ajunsa la cea de-a 34-a ediție și gazduita de Coasta de Fildeș, este in plina desfașurare. Ali Calvin Tolmbaye (37 de ani), fundașul central aradean, iși amintește cu nostalgie in aceasta perioada de vremurile in care juca pentru naționala țarii de origine a tatalui…

- Basilio Ndong (CSU Craiova) și Esteban Orozco (FC Argeș) continua sa surprinda cu Guineea Ecuatoriala la Cupa Africii pe Națiuni. Dupa 1-1 cu Nigeria, 4-2 cu Guineea-Bissau și sunt pe locul 1 in grupa A. Fundașul stanga Ndong, pasa de gol. Stoperul Orozco, autogol. ...

- Esteban Orozco, 25 de ani, fundașul central al lui FC Argeș, a fost unul dintre cei mai buni oameni din naționala Guineei Ecuatoriale in surpriza produsa la Cupa Africii pe Națiuni, remiza in fața Nigeriei, 1-1. Pentru Guineea Ecuatoriala a evoluat și Basilio Ndong, fundașul Universitații Craiova. Guineea…

- Esteban Orozco, fundașul echipei FC Argeș, a obținut primul punct cu reprezentativa Guineei Ecuatoriale la Cupa Africii pe Națiuni, competiție care se desfașoara in aceasta perioada in Coasta de Fildeș. Fotbalistul violet a fost integralist in confruntarea de duminica, cu Nigeria, terminata la egalitate,…

- Esteban Orozco, fundașul echipei FC Argeș, a obținut primul punct cu reprezentativa Guineei Ecuatoriale la Cupa Africii pe Națiuni, competiție care se desfașoara in aceasta perioada in Coasta de Fildeș. Fotbalistul alb-violet a fost integralist in confruntarea de duminica, cu Nigeria, terminata la egalitate,…

- Dupa 32 de ore petrecute pe drumul din Arabia Saudita spre Zambia, cu escale la Istanbul și Casablanca, naționala Zambiei s-a imbarcat intr-un avion ce a avut, la 9 minute de la decolare, probleme grave in alimentarea cu oxigen. Pilotul a luat decizia de a ateriza de urgența in capitala Banjul. Panica…

- Siyabonga Ngezana (26 de ani), fundaș central la FCSB, figureaza in lotul preliminar al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție care va avea loc in Coasta de Fildeș, intre 13 ianuarie și 11 februarie 2024. Pana in vara acestui an, Siyabonga Ngezana a evoluat doar in țara natala, la…