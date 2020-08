Actual primar al municipiului Giurgiu și candidat la același post, Nicolae Barbu, pare sa coboare vertiginos in sondaje cu doar o luna inaintea alegerilor. Trecut de la PSD la PRO Romania pentru a candida la alegerile locale din 2020, primarul orașului Giurgiu, Nicolae Barbu, are șanse tot mai reduse sa iși continue activitatea in același post. Conform unor surse, el inregistreaza o scadere in sondajele realizate local, in mare parte din cauza nemulțumirii cetațenilor, dar și din cauza trecerii din barca PSD in cea a PRO Romania. Din nefericire pentru Nicolae Barbu, aceleași surse susțin ca șansele…