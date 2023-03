Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, bănuit de deturnare de fonduri Guvernul a trimis la Primaria Timișoara sume istorice pentru ca abonații Colterm sa nu aiba surpriza unor facturi uriașe in iarna 2021-2022, dupa ce administrația Fritz a dublat prețul gigacaloriei. Pentru protecția timișorenilor abonați la Colterm, Guvernul a stabilit o schema de compensare, iar Ministerul Dezvoltarii a alocat Primariei Timișoara 67.840.130 de lei reprezentand subvenții aferente consumului de gaze naturale in perioada noiembrie 2021 – 31 martie 2022, ținand cont și de creșterea prețului la gaze la nivel mondial. Subvenția de la bugetul de stat pentru acoperirea creșterii prețului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

