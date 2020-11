Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța ca a renunțat la mașina pentru a merge cu metroul din cauza traficului foarte aglomerat din cartierul Drumul Taberei. El mai spune ca incearca sa faca ordine in trafic cu ajutorul polițiștilor locali. Citește și: Economistul-șef BNR…

- O grava disfuncție a sistemului de oxigen a pus in pericol, miercuri, viața celor opt pacienți in stare severa covid care erau ingrijiți in unitatea mobila de terapie intensiva de la Timișoasa. Numai prezența de spirit a personalului medical care a observat defecțiunea a facut ca pacienții sa fie salvați…

- Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, susține ca pe bucureșteni ii așteapta o iarna grea, in condițiile in care sistemul de termoficare este „mai prost” decat cel de acum 3-4 ani. El susține ca numarul avariilor este foarte mare. Primarul general ales al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca tot…

- „Acum urmeaza ca BEC sa valideze numerele. Acum in CGMB sunt 12 consilieri PNL, 17 din partea USR PLUS, 5 din partea PMP si 21-22 din partea PSD. Majoritatea simpla e 28. Eu as vrea o majoritate si cu PMP. As vrea ca o majoritate cu PMP sa fie si la primariile de sector.”, a […] The post Surpriza lui…

- Biroul Electoral Municipal (BEM) cere intervenția Biroului Electoral Central pentruin scandalul generat de contradicțiile dintre deciziile luate in diferite sectoare ale Capitalei cu privire la renumararea voturilor. BEM afirma ca se impune aplicarea corecta si interpretarea unitara a dispozitiilor…

- Candidata USR la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, este noul primar al Sectorului 1 al Capitalei, in urma alegerilor locale de duminica. Desi numaratoarea paralela a PSD il arata pe Dan Tudorache in fata cu 200 de voturi, numaratoarea oficiala confirma victoria lui Armand, anuntata aseara de exit-poll.…

- Mai mulți elevi ai unui liceu din orașul tulcean Isaccea vor invața in perioada urmatoare intr-o capela mortuara, intrucat cladirea liceului Constantin Bratescu este in renovare, potrivit EuropaFM. Lucrarile au inceput in timpul starii de urgența, iar muncitorii mai au nevoie de cateva saptamani ca…