- Societatea timișoreana de termoficare, Colterm SA, este obligata sa plateasca penalizari de intarziere de 1,4 milioane de euro pentru facturi neachitate la timp. Totul dupa ce societatea a fost data in judecata de E-on Energie Romania SA, iar apoi nu a mai platit taxa de timbru pentru apel.

- Cea mai scumpa carte din lume este Codex Leicester, un faimos manuscris al lui Leonardo Da Vinci, cumparat de Bill Gates, in 1994. Miliardarul Bill Gates, proprietarul companiei Microsoft, a platit pentru aceasta carte suma de 30,8 milioane de dolari Manuscrisul de 72 de pagini a fost scris intre anii…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a vorbit in direct la "Neatza" despre situația actuala in contextul pandemiei. Doctorul a atras atenția asupra faptului ca din toamna s-ar putea sa ajungem la o situație mai grava decat cea care a fost pana acum, daca nu se vor respecta masurile…

- Noul coronavirus a ucis 369.000 de oameni in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei covid-19, anunța news.ro.PESTE SASE MILIOANE DE CAZURI Pandemia a ucis cel putin 369.086 de oameni in lume de cand a aparut in…

- In perioada 2017-2019 „Avia Invest” SRL, compania concesionara a Aeroportului Internațional Chișinau, a acumulat o datorie de peste 118 mil. lei fața de Autoritatea Aeronautica Civila. Datoria respectiva a fost formata in rezultatul neachitarii pe parcursul a 18 luni a plaților pentru „supravegherea…

- Din 10 cele mai mari contracte incheiate pentru furnizarea de masti cu 3 straturi, simple, cel mai mult a platit Compania Municipala Termoenergetica - 6,4 lei bucata, urmata de STB - 5,8 lei bucata si Politia Locala Sector 1 - 5,12 lei bucata. In comparatie, pe emag, un pachet de 50 de masti de unica…

- Cunoscutul medic chirug, Adina Alberts, relateaza pe pagina sa de Facebook o situația foarte grava. Ea susține ca in aceasta perioada de izolare sociala impusa de autoritați pentru a limita propagarea noului tip de coronavirus mulți batrani au fost abandonați chiar de cei carora le-au dat viața,…

- Situatia actuala, in care Sfanta Liturghie se slujește fara oameni, este „periculoasa”, a sustinut Papa Francisc vineri, in contextul restrictiilor impuse pentru gestionarea pandemiei. „Familiaritatea crestinilor cu Domnul este intotdeauna comunitara. Da, este intima, este personala, dar in cadrul unei…