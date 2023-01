Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai, comisarii Garzii de Mediu au descoperit „indicii” ca in stația de sortare de la Cațelu, despre care Libertatea a scris in mod repetat in ultimii trei ani, s-au ingropat deșeuri. Dupa mai multe plangeri penale, reclamații de la localnici și mai multe episoade in ziar, locația a fost inchisa.…

- O hotarare a Consiliului Local, adoptata in iulie anul acesta, a condiționat accesul la serviciile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (DGITL) de achitarea unor amenzi sau de existența unui contract de salubritate cu un operator autorizat de Primaria Sectorului 4. Masura se aplica tuturor,…

- "In 2008 am aflat ca exista niște obligații de mediu pe care le are OMV și am cerut doamnei care-i reprezenta sa vina cu un grafic privind derularea lucrarilor. Dansa a spus ca nu e nicio problema, ca este timp pana in 2025, cand era termenul fixat și nu a venit cu niciun grafic. Eu nu am putut obține…

- Primaria Hlipiceni, amenda de 15.000 lei de la Garda de Mediu pentru starea de salubrizare a localitații Primariile din județul Botoșani continua sa fie amendate de Garda de Mediu pentru ca nu reușesc ca se alinieze standardelor impuse de legislația de mediu din Romania. Ultima dintre primariile amendate…

- "Aceste investitii sunt deocamdata blocate sistematic de majoritatea PNL si PSD din Consiliul Local. In peste 10 sedinte la rand din ultimele luni, considlierii au respins fara justificare si fara amendamente aceste investitii. Cand, in sfarsit, Consiliul Local va debloca aceste investitii vitalr, va…

- Atenție: Se face recensamantul foselor septice. Romanii care nu sunt racordati la sistemul de canalizare și au fose septice in gospodarie au avut termen-limita pana pe 30 octombrie sa le declare la primarie. Aceasta conform unei Hotarari de Guvern adoptata in primavara – HG 714/26.05.2022. Daca nu știați,…

- De-a lungul mai multor saptamani, mașinile firmelor din subordinea Primariei Sector 3 au fost fotografiate in locația din strada Drumul Lunca Corbului, neimprejmuita, in care au fost aduse gunoaie plastice, vegetale, resturi de construcții. Garda de Mediu București spune ca a dat amenzi de 60.000 lei.…