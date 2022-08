Primarul Nicușor Dan: Palatul Știrbei va intra în renovare pe cheltuiala proprietarului privat Primarul Nicușor Dan a anunțat pe Facebook ca a semnat ”autorizația pentru restaurarea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei, cladire monument istoric”. Construit in 1835 de Barbu Știrbei inainte de a ajunge domnitor al Țarii Romanești, palatul a fost reședința de protocol. ”Proprietarul privat al cladirii o va renova pe cheltuiala proprie, urmand sa pastreze toate elementele arhitecturale, dar și sa reconstruiasca corpul disparut al fostei remize de trasuri. Este pentru prima oara dupa 1989 cand o cladire de patrimoniu care a fost demolata va fi reconstruita. Precizez ca nu va fi permisa nicio… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

