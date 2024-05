Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, ii lasa pe bucureșteni fara apa calda, aducand in actualitate ligheanele pe care ni le recomandau, pentru imbaiat, colegii sai propagandiști de partid, in campaniile electorale precedente. Laudele sale despre reabilitarea rețelei de termoficare a Bucureștiului se dovedesc din nou a fi vorbe in vant, minciuni electorale. Rețeaua Termoenergetica […] The post Primarul Nicușor Dan lovește iar. Ne spalam din nou in lighean appeared first on Puterea.ro .