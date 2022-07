Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti saluta dispozitia semnata de primarul Capitalei, Nicusor Dan, de demolare a Cathedral Plaza, cladirea construita in vecinatatea Catedralei romano-catolice Sf. Iosif, se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca a semnat ordinul de demolare pentru Cathedral Plaza. Cathedral Plaza este un complex de 19 etaje de birouri din centrul Bucurestiului, situat la intersectia strazilor General Berthelot si Luterana, in Sectorul…

- "Dragostea nu are etnie, gen si culoare" - cu acest mesaj au iesit in centrul Capitalei in jur de 500 de persoane, in sustinerea comunitatii LGBT. Evenimentul a inceput la intersecția strazilor București și Ismail și s-a incheiat in Scuarul Consiliului Europei.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce investitii facute in prima parte a mandatului sau de edil nu se vad, el facand analogia dintre orasul Bucuresti si un bolnav aflat in coma. Potrivit edilului, in Capitala exista „foarte multe lucrari pentru care s-au investit banii publici” dar…

- Și-a inceput cariera profesionala intr-o banca, unde primea sarcini pe care nu le voiau alții, a inceput sa faca afaceri cu terenuri, iar acum, compania pe care a fondat-o impreuna cu Andrei Diaconescu deține unele dintre cele mai bune locații din București. Daca mai sunt și alții ca noi care…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a replicat, luni, Gabrielei Firea ca avea, inca din 2017, o expertiza privind mai multe obiective de infrastructura din Bucuresti, inclusiv Pasajul Unirii.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, directorul STB, Adrian Criț și președintele societații Astra Vagoane, Valer Blidar, vor fi prezenți astazi la o conferința de presa organizata la depoul Militari. Spre oftica Gabrielei Firea Primul tramvai romanesc, nu turcesc, pornește spre capitala Subiectul…

- De-a lungul timpului, politisti au avut multe nemultumiri referitoare la salariile pe care le primesc si in privinta conditiilor de munca. In 2 februarie 2022, mii de politisti din toata tara au protestat in Bucuresti, nemultumiti ca nu au primit la salariu banii promisi de guvern in urma cu trei…