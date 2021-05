Avand in vedere faptul ca nici in cea de-a doua ședința de Consiliu Local nu s-a votat bugetul Iașului, primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj intregii comunitați. Stimați consilieri locali ai Municipiului Iași, Dragi ieșeni, Dupa doua runde intense și lungi de negocieri in plenul Consiliului Local asupra bugetului Municipiului Iași pe anul 2021, bugetul va fi din nou propus spre adoptare maine, 12 mai 2021, in cadrul unei noi ședințe de plen. Acest proiect de buget nu mai este al primarului Mihai Chirica, ci este rezultatul unei largi dezbateri politice, la finalul careia proiectul a inglobat…