- Guvernul britanic este indemnat sa renunte la planul de a pune capat portului obligatoriu al mastii in transportul public din Anglia de la 27 ianuarie, in contextul avertismentelor ca COVID-19 reprezinta in continuare o amenintare, relateaza dpa. Primarul Londrei Sadiq Khan a spus ca portul…

- Guvernul a aprobat, joi, prelungirea starii de urgenta cu inca 30 de zile, incepand din 8 ianuarie. In sedinta s-au stabilit si masurile care vor fi aplicate pentru a preveni imbolnavirile in valul 5 al pandemiei, intre care obligativitatea purtarii mastii medicale sau FFP2.

- Maștile FFP 2 ar putea deveni obligatorii in Romania iar Guvernul ia in calcul șomajul tehnic. Sunt noile masuri la care se gandesc guvernanții dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut in toata țara. Ministrul Sanatații avertizeaza ca am putea avea pana la 80.000 de infectari pe zi, adica dublu…

- Marea Britanie ar putea renunta la testele COVID-19 obligatorii pentru cei care intra in tara Marea Britanie ar putea renunta la testele COVID-19 obligatorii pentru cei care intra in tara Guvernul britanic ar putea renunta la masura in cursul acestei saptamani, anunta Daily Mail. „Testele au fost introduse…

- Guvernul sloven planuise sa impuna aceasta masura incepand cu 1 octombrie, insa Curtea Constitutionala a blocat aplicarea ei pana la o decizie definitiva.O asemenea conditie este comparabila cu vaccinarea obligatorie, care necesita mai intai o modificare a legii privind bolile infectioase, a indicat…

- Guvernul britanic a anuntat marti ca toti angajatii din sistemul public de sanatate din Anglia vor fi obligati sa fie vaccinati impotriva COVID-19 pana la 1 aprilie 2022, transmite AFP si Reuters. Dupa o consultare pe acest subiect, 'am ajuns la concluzia ca toti cei care lucreaza in NHS (serviciul…