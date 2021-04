Primarul liberal Andrei Volosevici flituit repetat de conducerea PSD de la CSM Ploiești Clubul Sportiv Municipal (CSM) Ploiești, finanțat integral din banii ploieștenilor, este de ani de zile o sinecura controlata de oamenii impuși de PSD, chiar daca primarul municipiului, de vreo cinci ani, a fost și este de la PNL. Practic, CSM Ploiești este stat in stat și toaca banii ploieștenilor, an de an, fara sa se cam dea socoteala, iar performanțele sportive abia daca se vad cu lupa. CSM Ploiești, stat in stat pe banii ploieștenilor PUTEREA a solicitat pe 22 martie 2021 in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, edilului PNL al Ploieștiului, Andrei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

