- Primarul Craiovei, social-democrata Lia Olguta Vasilescu a anuntat, joi, ca municipiul Craiova a primit, la ultima alocare de bani a Guvernului interimar Florin Citu, zero lei, 80% din bani fiind dati pentru administratiile liberale” si a precizat ca este pentru prima oara in istorie cand un oras…

- Municipiul Craiova a primit, la ultima alocare de bani a Guvernului interimar Florin Cîtu, zero lei, 80% din bani fiind dati pentru administratiile liberale, a declarat Primarul Craiovei, social-democrata Lia Olguta Vasilescu. Ea a precizat ca este pentru prima oara în istorie când…

- La cateva zile de la incheierea Congresului PNL și de la caștigarea, de catre Florin Cițu, actualul premier pe care USR PLUS l-ar vrea plecat de la Palatul Victoria, a scaunului de lider al liberalilor, se discuta intens in spațiul public despre cele doua moțiuni depuse la Parlament la adresa Guvernului.…

- Nici nu s-au incheiat bine alegerile din PNL, ca Florin Cițu pare sa se confrunte cu cele mai grele lovituri politice, chiar intr-un moment in care ar fi trebuit sa pozeze in dublu-victorios. Pe de o parte,...

- „Am adoptat o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii in ceea ce priveste Fondul de Garantare a Asiguratilor ca urmare a insolventei a companiei City Insurance. Am vrut sa ne asiguram ca toti cei care au fost pagubiti sa nu sufere de pe urma acestui faliment. Tot in sedinta de Guvern, am cerut…

- Președintele Klaus Iohannis se poziționeaza tranșant in legatura cu Florin Cițu și arata ca, in opinia sa, premierul nu are motive sa demisioneze și nici sa fie demis. Mai mult, Iohannis a spus ca Florin Cițu poate guverna pana la urmatoarele alegeri. Cu privire la criza guvernamentala, el…

- Mai multe ministere au primit bani la prima rectificare bugetara Florin Cîtu. Foto. gov.ro Mai multe ministere au primit bani la prima rectificare bugetara aprobata astazi de guvern. Cei mai mulți bani la aceasta prima rectificare bugetara revin ministerelor Sanatații,…

- Ședința de miercuri a Guvernului a fost suspendata din cauza intenției premierului Florin Cițu de a introduce pe ordinea de zi suplimentara programul „Anghel Saligny”, in ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS. Ministrul Justiției a declarat ca nu a acordat avizul pe proiectul de OUG deoarece…