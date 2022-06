Stiri pe aceeasi tema

- Reincep lucrarile de reabilitare la Teatrul Ion Creanga, sala din Piata Amzei, afirma primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. Lucrarile vor incepe pe data de 20 iunie si vor dura 3 luni, iar valoarea lor se ridica la 4,6 milioane de lei.

- ”Reincepem lucrarile de reabilitare la Teatrul Ion Creanga, sala din Piata Amzei. Am semnat toate documentele necesare astfel incat lucrarile de reabilitare la Teatrul Ion Creanga, una dintre cele mai apreciate institutii de cultura din Capitala, sa fie reluate, dupa mai bine de 10 ani de blocaje”,…

- Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata, prin ALPAB, realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca unic in Bucuresti, in zona de nord a parcului Regele Mihai I, pe amplasamentul numit „la Rampe”, valoarea totala…

- Nicușor Dan a fost filmat, zilele trecute, cand iși ia copila de 6 ani și face slalom cu ea printre mașini, pe Șoseaua Olteniței, langa Parcul Copiilor din București. Primarul general nu s-a gandit nicio clipa la siguranța fiicei sale. Mai mult, in timp ce traversa, deși doua treceri de pietoni se…

- Problemele cele mai grave cu care se confrunta Capitala - termoficarea, urbanismul, aspecte legate de mediu, trafic, ingrijirea parcurilor pentru prevenirea muscaturilor de capuse - au fost analizate de prefectul Capitalei, Toni Grebla, primarul general, Nicusor Dan si edilii celor sase sectoare,…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea afirma, luni, ca „Noul București este un oraș parasit. Primarul general este inexistent, iar serviciile publice sunt la pamant”: „Activistul s-a transformat”, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Fostul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, l-a acuzat luni, 28 martie, pe actualul edil, Nicușor Dan, ca „le cere proprietarilor din cladirile cu fațade restaurate sa plateasca milioane de euro” și a precizat ca „reducerea riscului la cutremur in capitala europeana cu cel mai ridicat risc seismic…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a prezentat printr o postare pe pagina sa de Facebook care este stadiul lucrarilor de reabilitare executate in prezent la mai multe unitati de invatamant din municipiul Constanta. Mai exact, in prezent se lucreaza la Scoala nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu",…