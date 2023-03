”Vom relua licitatia pentru reabilitarea liniilor de tramvai unde nu s-au prezentat ofertanti. Am lansat in consultare publica caietul de sarcini pentru modernizarea a 4 loturi de linii de tramvai in zone intens circulate din Bucuresti”, a scris, marti, pe Facebook, primarul general. Nicusor Dan a detaliat care sunt loturile vizate: LOT 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Calarasilor, Bd. Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan, lungime traseu 18,00 km. LOT 2 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Pache Protopopescu si Str. Traian, lungime…